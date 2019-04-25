2019-04-25T14:26:56+03:00
Авто

В Екатеринбурге закроют сквозное движение на Технической улице

Рабочие будут чинить дорогу после прокладки новой ливневки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге на предстоящие выходные закроют сквозное движение по улице Технической. С 26 по 28 апреля нельзя будет проехать на участке от Кишиневской до Расточной. В это время специалисты «Группы компаний «ЭФЕС» будут восстанавливать асфальт, поврежденный после прокладки новой ливневой канализации.

- Работы по строительству «ливневки» на этом отрезке проводились в течение марта, после чего подрядная организация восстановила места раскопок в зимнем варианте. Теперь же, с приходом тепла, строители должны выполнить капитальное благоустройство в зоне ранее проведенных работ на улице Технической и уложить на ее проезжей части новое асфальтовое покрытие, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Объехать ремонтируемый участок можно будет по соседним улицам - Кишиневской, Кунарской и Расточной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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