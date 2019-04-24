Тюменские таможенники задержали фуру с 17 тысячами поддельных игрушек, которые везли в Екатеринбург

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-24T10:25:38+03:00

Уральский предприниматель планировал в дальнейшем сбыть товар в Москву

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В Уральском федеральном округе развернулась настоящая логистическая Санта-Барбара.

Тюменские таможенники пресекли ввоз контрафактных игрушек в Екатеринбург. Задержали нарушителей в Курганской области, остановив для проверки документов фуру с детскими товарами.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

По документам водитель вез игрушки китайского производства из Казахстана в Екатеринбург. А уже отсюда уральский бизнесмен планировал переправить товар для продажи в Москву.

При контроле груза обнаружено 17 тысяч единиц детских товаров с нанесенными товарными знаками «Talking Tom», «Tobot», «L.O.L.», «Маша и медведь». Но все они оказались поддельными.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- В адрес представителей правообладателей товарных знаков направлены запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Поступившие в таможню ответы подтвердили незаконность использования товарных знаков. Компании оценили ущерб в 20,5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В настоящее время материалы направлены в полицию для расследования уголовных дел. Дальнейшая судьба поддельных товаров будет зависеть от решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU