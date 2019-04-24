В Каменске-Уральском закрыли мясную лавку, где продавали котлеты не по ГОСТу
В Каменске-Уральском из-за санитарно-эпидемиологических нарушений приостановили работу «Мясной лавки».
Предприниматель открыл производство и продажу полуфабрикатов и кулинарных изделий в жилом доме, но при этом не обеспечил торговые складские и санитарно-бытовые помещения магазина собственной вентиляцией.
Кроме того, у бизнесмена не оказалось документов, которые подтверждают качество и безопасность сырья, а также не предоставлена информация по какому документу изготавливали мясные полуфабрикаты - ГОСТ, ТУ, ТТК, СТО.
- В присутствии понятых пристав составил акт о приостановлении работы на 90 суток, оборудование было вывезено, а сам прилавок, за которым продавалась мясная продукция, огорожен, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - С прилавка убраны мясные полуфабрикаты, касса снята и закрыта. Магазин поставлен на сигнализацию, входные двери опечатаны.
ИСТОЧНИК KP.RU