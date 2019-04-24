В Каменске-Уральском закрыли мясную лавку, где продавали котлеты не по ГОСТу

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-24T08:27:17+03:00

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В Каменске-Уральском из-за санитарно-эпидемиологических нарушений приостановили работу «Мясной лавки».

Предприниматель открыл производство и продажу полуфабрикатов и кулинарных изделий в жилом доме, но при этом не обеспечил торговые складские и санитарно-бытовые помещения магазина собственной вентиляцией.

Кроме того, у бизнесмена не оказалось документов, которые подтверждают качество и безопасность сырья, а также не предоставлена информация по какому документу изготавливали мясные полуфабрикаты - ГОСТ, ТУ, ТТК, СТО.

- В присутствии понятых пристав составил акт о приостановлении работы на 90 суток, оборудование было вывезено, а сам прилавок, за которым продавалась мясная продукция, огорожен, - рассказали в УФССП по Свердловской области. - С прилавка убраны мясные полуфабрикаты, касса снята и закрыта. Магазин поставлен на сигнализацию, входные двери опечатаны.

ИСТОЧНИК KP.RU