В Екатеринбурге при пожаре в жилой многоэтажке пострадал пенсионер

СЕГОДНЯ 07:36 2019-04-24T07:36:56+03:00

В сознание мужчину привели только в карете скорой помощи

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В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Бычковой. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже, но спасателей вызвали не хозяева, а соседи, которые почувствовали сильный запах гари.

- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 27 человек, из них 7 детей. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Хозяином злополучной квартиры оказался пенсионер. Чтобы спасти его пожарным пришлось вскрывать входную дверь, так как к этому моменту мужчина надышался угарным газом и был уже без сознания.

Прибывшие медики скорой привели пострадавшего в чувство, но после этого все же госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU