В Екатеринбурге при пожаре в жилой многоэтажке пострадал пенсионер
В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Бычковой. Огонь вспыхнул в квартире на четвертом этаже, но спасателей вызвали не хозяева, а соседи, которые почувствовали сильный запах гари.
- Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 27 человек, из них 7 детей. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 17 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Хозяином злополучной квартиры оказался пенсионер. Чтобы спасти его пожарным пришлось вскрывать входную дверь, так как к этому моменту мужчина надышался угарным газом и был уже без сознания.
Прибывшие медики скорой привели пострадавшего в чувство, но после этого все же госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU