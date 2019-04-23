2019-04-23T09:30:18+03:00
Общество

Клещи массово атакуют уральцев с приходом тепла

В регионе опасные насекомые покусали 431 человека
Лев ИСТОМИН
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Опасные насекомые активизировались с приходом теплаОпасные насекомые активизировались с приходом теплаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С началом теплого сезона в Свердловской области клещи успели покусать уже 431 уральца в 55 населенных пунктах региона. Больше всего пострадавших – в Екатеринбурге, Березовском, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, а также в Сысертском, Талицком и Пышминском городских округах.

Для того, чтобы избежать серьезных последствий медики поставили противоклещевой иммуноглобулин 249 жителям области, в числе которых 55 детей.

Всего в Свердловской области в этом году привили от клещевого энцефалита 65 265 человек, еще 11 886 уральцам проведена ревакционация. Пока в стартовавшем теплом сезоне ни у кого из заболевших не подтверждены диагнозы «клещевой вирусный энцефалит» и «клещевой иксодовый боррелиоз».

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге стартовала обработка парков и зон отдыха от клещей. Мероприятия начались в прогулочной зоне у Драмтеатра, Историческом сквере и парке имени Павлика Морозова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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