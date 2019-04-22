2019-04-22T17:41:35+03:00
Общество

Парки Екатеринбурга начинают зачищать от клещей

Первый этап обработки стартует завтра
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Парки начнут обрабатывать во вторник 23 апреляПарки начнут обрабатывать во вторник 23 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Парки и скверы Екатеринбурга с 23 апреля начинают зачищать от клещей. Во вторник обработка от опасных насекомых начнется в Парке имени Павлика Морозова, зеленой зоны возле Драмтеатра, а также в Историческом сквере.

Эти площадки выбраны из-за их популярности среди жителей уральской столицы. В ближайшее время одновременно с парками специалисты приступят к обработке от клещей городских кладбищ, а также детских загородных лагерей.

- В этом году акарицидными обработками планируется охватить около 2,5 тысячи гектар зеленых зон города, - уточняют в ведомстве.

Во время обработки горожанам лучше воздержаться от прогулок в прогулочных местах, обращая внимание на объявления о травле насекомых. Предупреждение действует на протяжении двух дней после зачистки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Екатеринбурга запускают прямой автобусный рейс до Сибая
ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в 1,5 раза
Все совсем не «охрюнительно»: в Екатеринбурге на известного застройщика завели дело из-за рекламы
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
В уральскую колонию в тайнике попытались пронести 70 сотовых телефонов
В Екатеринбурге может появиться музей космоса
На службу в армию в весенний призыв из Екатеринбурга уйдет 1000 новобранцев
Эксперты говорят: прогноз по рейтингам Свердловской области изменен на «позитивный»
Екатеринбуржцев зовут обсудить проект нового квартала ВИЗ-Правобережный
В Екатеринбурге стартовала подготовка к чемпионату мира по боксу
«ЕВРАЗ» поможет администрации Качканара изменить схему горячего водоснабжения города в летний период
В Екатеринбурге задержали «четырнадцатую», усыпанную наркозакладками
В Екатеринбурге за решетку отправили банду, которая превращала автомойки и кафе в казино
У уральца за долги арестовали кроссовер, который он спрятал в соседнем дворе
В Екатеринбурге стартуют испытания теплосетей
Свердловчанка отсудила 400 тысяч за бракованную детскую мебель
УБРиР первым на Урале запустил рекламную кампанию с агентством SETTERS
«Продукты и лавки»: в Екатеринбурге пройдет ярмарка с изделиями, которые сделали заключенные
Власти Талицы заплатят первокласснику 10 тысяч рублей за укус бродячей собаки
«Почта России» начнет доставлять уральцам посылки и письма вплавь
В Сысерти будут судить автоинспектора, который будучи пьяным насмерть сбил пешехода
Волейболистки «Уралочки» выиграли молодежный чемпионат России
В Екатеринбурге спорткар устроил массовое ДТП
Новая рабочая неделя в Екатеринбурге будет теплой и пасмурной