Парки Екатеринбурга начинают зачищать от клещей

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-22T17:41:35+03:00

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Парки и скверы Екатеринбурга с 23 апреля начинают зачищать от клещей. Во вторник обработка от опасных насекомых начнется в Парке имени Павлика Морозова, зеленой зоны возле Драмтеатра, а также в Историческом сквере.

Эти площадки выбраны из-за их популярности среди жителей уральской столицы. В ближайшее время одновременно с парками специалисты приступят к обработке от клещей городских кладбищ, а также детских загородных лагерей.

- В этом году акарицидными обработками планируется охватить около 2,5 тысячи гектар зеленых зон города, - уточняют в ведомстве.

Во время обработки горожанам лучше воздержаться от прогулок в прогулочных местах, обращая внимание на объявления о травле насекомых. Предупреждение действует на протяжении двух дней после зачистки.

ИСТОЧНИК KP.RU