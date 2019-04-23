Центр Екатеринбурга перекроют из-за очередной репетиции Парада Победы

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-23T09:30:10+03:00

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В Екатеринбурге перед 9 мая продолжаются тренировки парада войск, посвященного празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня в центре города пройдет последняя пешая репетиция. В связи с чем с 20:00 до 4:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта. В эти часы нельзя будет проехать по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Репина, по Репина от Ленина до Малышева, по 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.

- Аналогично этому времени будет перекрываться движение и при проведении репетиций Парада Победы 26 и 29 апреля, а также 3 и 7 мая, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В эти дни пройдут уже полномасштабные репетиции с привлечением техники в центре города.

Кроме того, по-прежнему заранее следует выбирать пути объезда автомобилистам на Вторчермете. В среду, 24 апреля, в районе пройдет последняя репетиция движения техники. Из-за чего сотрудники ГИБДД с 9:00 до 13:00 перекроют проезд по 2-й Новосибирской от Палисадной до Окружной, по Зенитчиков от Палисадной до Братской, по Патриса Лумумбы от Братская до Палисадной, по Эскадронной от Окраинной до 2-й Новосибирской.

ИСТОЧНИК KP.RU