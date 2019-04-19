Были в розыске и торговали наркотиками: полицейские выдворили с Урала 96 мигрантов-нелегалов

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-19T14:13:50+03:00

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На Среднем Урале стартовала операция «Нелегал – 2019». За недельный первый этап полицейские возбудили за фиктивную регистрацию иностранных граждан 64 уголовных дела. После их рассмотрения к принудительной депортации приговорили 96 мигрантов-нелегалов.

Фото: Валерий Горелых

Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, органы внутренних дел выявили 443 нарушения правил въезда, выезда и пребывания иностранцев, еще 184 были связаны с трудовой деятельностью. Кроме того, выяснилось мигранты совершили десяток преступлений.

Фото: Валерий Горелых

- По таким эпизодам возбуждено 20 уголовных дел, из них 18 за причастность к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Еще 7 нелегалов задержаны сыщиками в связи с тем, что находились в розыске, шесть в федеральном и один - в международном, - добавил полковник Горелых. - По результатам ОПМ выявленные нарушители привлечены к административной ответственности, дактилоскопированы и поставлены на фотоучет.

Фото: Валерий Горелых

ИСТОЧНИК KP.RU