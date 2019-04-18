2019-04-18T16:00:22+03:00
Спорт

Ретро, фантастика и рок-н-ролл: в Екатеринбурге пройдет карнавальный велопарад

Впервые ради двухколесного пробега в городе перекроют дороги
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Вело-ГородФото: Вело-Город
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Несмотря на то, что Екатеринбург до сих пор занесен снегом, горожане активно готовятся к теплому сезону, в частности расчехляя велосипеды. Еще бы! Уже через месяц в уральской столице пройдет настоящий велопарад. И впервые ради двухколесного пробега в городе будут перекрывать движение.

- Участие в велопараде бесплатное и добровольное. Приехать можно на любых велосипедах. Велопарад не является спортивной гонкой, поэтому средняя скорость колонны не будет превышать 14-15 километров в час, - рассказали организаторы из "Вело-Города".

Велопарад пройдет в формате карнавала, всем участникам предлагают приготовить костюмы в стиле ретро, фантастики или рок-н-ролла.

Маршрут велопарада пройдет по центральным улицам города и составит около 11 километров. Время старта - 19 мая в 12:00 от площади Кирова.

Для участия обязательна регистрация на сайте «Вело-Города»или в мобильном приложении «Вело-Город» онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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