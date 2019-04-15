Сын-подросток мэра Серова за год заработал 400 тысяч рублей
Чиновники и депутаты Свердловской области продолжают отчитываться о своих доходах по итогам прошлого года.
Оказалось, что несовершеннолетний сын мэра уральского города Серов за 2018 год заработал 409 тысяч рублей. Также у него в собственности есть квартира в 212 «квадратов» и дом на 553 квадратных метра.
Сам градоначальник свердловского города Василий Сизиков заработал за прошлый год 2,58 миллиона рублей. Он владеет двумя жилыми домами 121 и 296 квадратных метров.
Ранее «Комсомолка» писала о доходах сенаторов от Свердловской области Аркадия Чернецкого и Эдуарда Росселя. Также свои доходы за прошлый год раскрыли все депутаты Госдумы, представляющие в Средний Урал.
ИСТОЧНИК KP.RU