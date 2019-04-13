2019-04-13T12:14:31+03:00
Экономика

Миллионеры: Россель заработал за год больше Чернецкого

Экс-губернатор Свердловской области и бывший мэр Екатеринбурга отчитались о доходах
Лев ИСТОМИН
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Политики уже много лет работают на федеральном уровнеПолитики уже много лет работают на федеральном уровнеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сенаторы Совета Федерации РФ Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий отчитались о заработке за 2018 год.

В декларации о доходах политиков указано, что бывший губернатор Свердловской области заработал 11,9 миллиона рублей, а его коллега - экс-мэр Екатеринбурга лишь 8,9 миллиона.

При этом супруга Эдуарда Росселя заработала за прошлый год только 155 тысяч рублей. У Росселя в собственности есть два больших земельных участка 2 987 и 1 626 «квадратов», а также дом в 657 квадратных метров. На его жену записана квартира в 228,7 квадратных метров. В личном гараже политика стоят Мерседес GL350CDС и Toyota Land Cruiser.

Супруга Аркадия Чернецкого за минувший год заработала 2,9 миллиона рублей. У сенатора в собственности есть земельный участок в 10 130 «квадратов», большой дом и гараж. Также он имеет иномарку Lexus LX–570.

Ранее «Комсомолка» писала о том, сколько заработали депутаты Госдумы, представляющие в нижней палате Федерального собрания Свердловскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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