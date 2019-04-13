Миллионеры: Россель заработал за год больше Чернецкого
Сенаторы Совета Федерации РФ Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий отчитались о заработке за 2018 год.
В декларации о доходах политиков указано, что бывший губернатор Свердловской области заработал 11,9 миллиона рублей, а его коллега - экс-мэр Екатеринбурга лишь 8,9 миллиона.
При этом супруга Эдуарда Росселя заработала за прошлый год только 155 тысяч рублей. У Росселя в собственности есть два больших земельных участка 2 987 и 1 626 «квадратов», а также дом в 657 квадратных метров. На его жену записана квартира в 228,7 квадратных метров. В личном гараже политика стоят Мерседес GL350CDС и Toyota Land Cruiser.
Супруга Аркадия Чернецкого за минувший год заработала 2,9 миллиона рублей. У сенатора в собственности есть земельный участок в 10 130 «квадратов», большой дом и гараж. Также он имеет иномарку Lexus LX–570.
Ранее «Комсомолка» писала о том, сколько заработали депутаты Госдумы, представляющие в нижней палате Федерального собрания Свердловскую область.
ИСТОЧНИК KP.RU