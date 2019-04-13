Бедных нет: сколько заработали за год уральские депутаты Госдумы

Депутаты Госдумы от Свердловской области раскрыли свои доходы за прошлый год, также сообщив о том, что ими уже нажито за предшествующее время.

Декларация о доходах народных избранников представлена на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Больше всех заработал депутат от Первоуральского городского округа Зелимхан Муцоев – крупный промышленник и благотворитель. За 218 год он заработал чуть больше 33 миллионов рублей. В его собственности есть пять земельных участков от 33 до 54 соток, два дома в 1392 и 1133 «квадрата», гостевой домик на 179 квадратных метра и гараж без автомобиля, который за депутатов по документам не числится. Интересно, что в декларации Зелимхан Муцоев указал даже трансформаторную подстанцию, которая расположена на одном из его участков.

Самым состоятельным стал известный уральский промышленник Зелимхан Муцоев. Фото: duma.gov.ru

По уровню доходов за 2018 год вслед за Муцоевым следует Лев Ковпак с 20 430 000 дохода за 2018 год. У него также два участка: 21 и 5,9 соток. На одной из них расположен дом в 186 «квадратов». Есть у народного избранника и ее один дом в 780 квадратных метра, пара квартир 116 и 154 метра, а также гараж без автомобиля.

Фото: duma.gov.ru

Тройку лидеров по уровню заработка за прошлый год замыкает Павел Крашенинников, задекларировавший 8 582 000 рублей дохода. У депутата есть в совместной собственности с супругой иномарка Lexus RX-350, пара домов 331 и 483 «квадрата» и две квартиры на 483 и 331 квадратных метра.

Павел Крашенинников. Фото: duma.gov.ru

У депутата Николая Езерского за прошлый год уровень дохода составил чуть больше 7 миллионов рублей. В собственностми с женой у них есть иномарка Lexus LХ-570, лично у депутата есть еще Mercedes S-500. Также у него имеется большой земельный участок в 13 соток, два дома на 509 и 112 «квадратов», квартира на 88 квадратных места.

Николай Езерский. Фото: duma.gov.ru

Достаточно аскетично живет по сравнению со своими коллегами бывший биатлонист Сергей Чепиков, заработавший 6 миллионов 75 тысяч рублей. У него есть дом на 159 квадратных метра и нежилое помещение в 106 «квадратов».

Сергей Чепиков. Фото: duma.gov.ru

У Дмитрия Ионина в 2018 году уровень дохода составил 5,9 миллиона рублей. За ним числятся две квартиры на 87 и 109 квадратных метра, иномарка Infiniti QX80.

Дмитрий Ионин. Фото: duma.gov.ru

Ее «беднее» Игорь Торощин с 5,4 миллиона рублей. Также у народного избранника есть 74-метровая квартира, иномарка Lexus NX 200, земельный участок на 6,8 соток и дом в 182 квадратных метра.

Игорь Торощин. Фото: duma.gov.ru

У Андрея Ветлужских – 5,2 миллиона рублей, квартира всего на 43 «квадрата».

Данил Шилков. Фото: duma.gov.ru

У Данила Шилкова задекларирован целый автопарк: иномарка Volkswagen Touareg, байк КТМ 530 ЕХС, вездеход Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800. Уровень его заработка в 2018 году составил 4,8 миллиона рублей, также за ним числятся две квартиры и нежилые помещения.

Андрей Ветлужских. Фото: duma.gov.ru

Уровень дохода его коллеги Максима Иванова – 4,8 миллиона рублей, он владеет 1/22 частью доли в нежилом помещении. Остальное имущество записано на его супругу.

Максим Иванов. Фото: duma.gov.ru

У Алексея Балыбердина в документах за прошлый год указан доход 4,8. У него есть иномарка Nissan X-Trail и лодка Yukona-330 TS.

Алексей Балыбердин. Фото: duma.gov.ru

Столько же заработал Андрей Альшевских.

Андрей Альшевских. Фото: duma.gov.ru

Меньше всех из свердловских депутатов Госдумы заработал Александр Петров, уровень дохода которого составил 4,7 миллиона рублей.