В Екатеринбурге полицейские поймали школьников, заказавших такси, чтобы съездить за гашишем

СЕГОДНЯ 14:19 2019-04-15T14:22:47+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Один из подростков купил запрещенное вещество через Интернет и хотел угостить друзей

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Полицейские Екатеринбурга провели спецрейд, в ходе которого поймали несколько автомобилистов, перевозящих наркотики.

В двух случаях в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, а в третьем - было возбуждено уголовное дело.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

При этом порядка двух граммов гашиша были изъяты у 16-летнего школьника. Со слов юноши, он купил запрещенное вещество через Интернет, чтобы первый раз попробовать с друзьями. Компания из четырех ровесников взяла такси, чтобы забрать «закладку», но на обратном пути их машина была остановлена нарядом ДПС.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Все несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции № 8, куда были вызваны их родители. Молодым людям было предложено пройти освидетельствование на предмет опьянения, однако их законные представители отказались. В связи с этим доставленные были привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств. Один из несовершеннолетних был также привлечен к административной ответственности за приобретение наркотиков, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Также полицейским удалось выявить двух водителей в состоянии алкогольного опьянения и четверых иностранцев без регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU