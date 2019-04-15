В Екатеринбурге полицейские поймали школьников, заказавших такси, чтобы съездить за гашишем
Полицейские Екатеринбурга провели спецрейд, в ходе которого поймали несколько автомобилистов, перевозящих наркотики.
В двух случаях в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, а в третьем - было возбуждено уголовное дело.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
При этом порядка двух граммов гашиша были изъяты у 16-летнего школьника. Со слов юноши, он купил запрещенное вещество через Интернет, чтобы первый раз попробовать с друзьями. Компания из четырех ровесников взяла такси, чтобы забрать «закладку», но на обратном пути их машина была остановлена нарядом ДПС.
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
- Все несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции № 8, куда были вызваны их родители. Молодым людям было предложено пройти освидетельствование на предмет опьянения, однако их законные представители отказались. В связи с этим доставленные были привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств. Один из несовершеннолетних был также привлечен к административной ответственности за приобретение наркотиков, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Также полицейским удалось выявить двух водителей в состоянии алкогольного опьянения и четверых иностранцев без регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU