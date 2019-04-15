2019-04-15T14:22:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге полицейские поймали школьников, заказавших такси, чтобы съездить за гашишем

Один из подростков купил запрещенное вещество через Интернет и хотел угостить друзей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
Изменить размер текста:

Полицейские Екатеринбурга провели спецрейд, в ходе которого поймали несколько автомобилистов, перевозящих наркотики.

В двух случаях в отношении правонарушителей были составлены административные протоколы, а в третьем - было возбуждено уголовное дело.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

При этом порядка двух граммов гашиша были изъяты у 16-летнего школьника. Со слов юноши, он купил запрещенное вещество через Интернет, чтобы первый раз попробовать с друзьями. Компания из четырех ровесников взяла такси, чтобы забрать «закладку», но на обратном пути их машина была остановлена нарядом ДПС.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

- Все несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции № 8, куда были вызваны их родители. Молодым людям было предложено пройти освидетельствование на предмет опьянения, однако их законные представители отказались. В связи с этим доставленные были привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств. Один из несовершеннолетних был также привлечен к административной ответственности за приобретение наркотиков, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Также полицейским удалось выявить двух водителей в состоянии алкогольного опьянения и четверых иностранцев без регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге на 32 года посадили братьев, убивших таксиста ради 1300 рублей
Весной проезд в метро Екатеринбурга подорожает до 32 рублей
В «ЕВРАЗе» началась неделя безопасности
Представитель регоператора поделится первыми итогами экологической реформы на радио «КП» - Екатеринбург»
Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв
В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали детский сад
Слесарь и калибровщик ЕВРАЗ НТМК стали призерами окружного конкурса «Славим человека труда»
В Екатеринбурге сотрудник банка втихаря оформил на клиентов кредитные карты на 1,5 миллиона
В Екатеринбурге до лета закроют дублер проспекта Академика Сахарова
«Мне богом дано, что я могу лечить»: на Урале задержали «целительницу» с героином
Тагильчанин разбил нос пенсионерке, сын которой не вернул ему долг
В Екатеринбурге магазин оштрафовали на 100 тысяч за продажу поддельной водки