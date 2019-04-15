На Урале сотрудники детского сада, где на ребенка упал снег и часть крыши, отделались выговором

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-15T10:32:46+03:00

Инцидент произошел, когда мама забирала маленькую дочку и выходила с ней из подъезда младшей группы

Изменить размер текста: A A

Прокуратура завершила проверку по факту травмирования 3-летней воспитанницы детского сада «Детство».

Инцидент произошел вечером, когда мама девочки уже забирала дочку домой. При выходе из подъезда группы на ребенка с крыши рухнул снег и два деревянных бруска. Девочку тут же доставили в детскую больницу, где у нее диагностировали ушиб головы.

- В нарушение требований должностными лицами детского сада надлежащие и своевременные меры, направленные на предупреждение травматизма воспитанников и сотрудников в результате падения снега, льда, посторонних предметов с крыш, не приняты, и тем самым нарушены права воспитанников и работников, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По результатам проверки четыре сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Заместителю директора по административно-хозяйственной части и дворнику объявлено замечание, заведующая филиалом и заведующая хозяйством филиала получили выговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU