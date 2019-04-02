В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку с крыши детского сада обрушилась лавина снега

СЕГОДНЯ 08:08 2019-04-02T08:08:06+03:00

На малышку упал не только снег, но и куски деревянной кровли

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Понедельник - день тяжелый. И эта крылатая фраза, к несчастью, подтвердилась для малышки из детского сада «Детство». В конце рабочего дня, когда дети радостно покидают детсад с пришедшими за ними родителями, в детском саду на Уральских рабочих на трехлетнюю девочку с крыши свалился снег вместе с деревянными брусьями и наледью. Малышку из детского сада как раз забирала мама, но не уследила и дочку пришлось везти не домой, а в больницу. К счастью, ребенок не пострадал, отделавшись ушибом головы. Теперь за дело взялась прокуратура.

- Сейчас прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку, - рассказывают в пресс-службе Свердловской прокуратуры. - Сотрудники прокуратуры запросили документы, чтобы найти работника, ответственного за надлежащее содержание кровли и обслуживание здания детского сада. Также они запросили медицинские документы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребенку.

По результатам проверки сотрудники прокуратуры примут соответственное решение. Остается надеяться, что больше ни один ребенок в этом детском саду от халатности взрослых не пострадает.

ИСТОЧНИК KP.RU