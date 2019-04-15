2019-04-15T07:26:21+03:00
Происшествия

Сильно пострадала челюсть: в Екатеринбурге на 15-летнего подростка упали футбольные ворота

С игровой площадки юношу на "скорой" госпитализировали в больницу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ворота оказались не закрепленыВорота оказались не закрепленыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 15-летний подросток после игры на футбольном поле попал на больничную койку.

Инцидент произошел в 19-м военном городке. Школьник гулял на игровой площадке, в какой-то момент ребенок повис на перекладине футбольных ворот и начал раскачиваться. А уже в следующее мгновение юноша лежал на земле, придавленный металлической конструкцией.

Оказалось, что ворота были не закреплены. Родители мальчика вызвали "скорую", которая госпитализировала ребенка в детскую "девятку". По предварительной информации, у подростка серьезно травмирована челюсть.

- Представители МВД и службы участковых уполномоченных проводят проверку, устанавливают точные обстоятельства происшествия, кто является собственником футбольных ворот. По итогам проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - Самое главное сейчас, чтобы для ребенка этот случай обошелся без серьезных последствий, и он скорее поправился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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