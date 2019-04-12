На Урале наказали инспектора колонии, застрелившего на нелегальной охоте лося

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-12T13:29:36+03:00

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Тавдинский суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 26. Инспектора Алексея Кокшарова признали виновным в незаконной охоте и незаконном приобретение и хранение боеприпасов.

В Чешском лесничестве Таборинского района охотничьего хозяйства «Новоселовское» мужчина застрелили лося. При этом охота в данный период была запрещена, а у инспектора не было лицензии. Причиненный ущерб составил 241,5 тысяч рублей.

- Кроме того, в ходе проведения осмотра места происшествия сотрудниками полиции в жилище Кокшарова обнаружены и изъяты 22 автоматных патрона, которые на основании Федерального закона запрещены к гражданскому обороту, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимым ущерб полностью возместил, но избежать наказания инспектору ИК не удалось. Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей со сроком оплаты в течение 60 дней. Орудие преступления и патроны были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU