На Урале наказали инспектора колонии, застрелившего на нелегальной охоте лося
Тавдинский суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 26. Инспектора Алексея Кокшарова признали виновным в незаконной охоте и незаконном приобретение и хранение боеприпасов.
В Чешском лесничестве Таборинского района охотничьего хозяйства «Новоселовское» мужчина застрелили лося. При этом охота в данный период была запрещена, а у инспектора не было лицензии. Причиненный ущерб составил 241,5 тысяч рублей.
- Кроме того, в ходе проведения осмотра места происшествия сотрудниками полиции в жилище Кокшарова обнаружены и изъяты 22 автоматных патрона, которые на основании Федерального закона запрещены к гражданскому обороту, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Подсудимым ущерб полностью возместил, но избежать наказания инспектору ИК не удалось. Суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей со сроком оплаты в течение 60 дней. Орудие преступления и патроны были уничтожены.
ИСТОЧНИК KP.RU