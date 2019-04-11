2019-04-11T14:40:42+03:00
Общество

Лесопарки Екатеринбурга обработают от клещей до 17 мая

На опрыскивание потратят 300 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В общей сложности специалисты обработают 607 гектаровВ общей сложности специалисты обработают 607 гектаровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге до 17 мая обработают от клещей лесные парки областного значения. Всего их на территории города 12. На распыление акарицидов из областного бюджета потратят 300 тысяч рублей.

- Обработке от клещей подлежат 30 метров с двух сторон вдоль основных тропинок, а также активно посещаемые горожанами зоны отдыха. Работы начнутся после схода снега. Контролировать проведение противоклещевой обработки лесопарков подрядчиком на каждом участке будет специалист дирекции лесных парков, - сообщил руководитель дирекции лесных парков Вадим Александров.

Перед обработкой подрядчик обязан провести обследование территорий на определение количества клещей и передачи отловленных насекомых в лабораторию для исследования на наличие вируса клещевого энцефалита.

До 17 мая специалисты обработают Санаторный лесной парк, Оброшинский, Железнодорожный, Шувакишский, Калиновский, Уктусский, Нижне-Исетский, Юго-Западный, Московский, Карасье-Озерский, парк Лесоводов России и Мало-Истокский лесной парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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