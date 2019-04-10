2019-04-10T15:08:25+03:00
Общество

В Екатеринбурге откроют почтовый центр с обработкой 1 миллиона отправлений в сутки

Еще два подобных логистических хаба появятся в Челябинске и Тюмени
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба Свердловского филиала "Почты России"Фото: пресс-служба Свердловского филиала "Почты России"
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"Почта России" намерена открыть логистические хабы сразу в трех уральских столицах - Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге. Общая площадь центров составит 81 тысячу квадратных метров, но самый крупный будет в уральской столице.

- Проект направлен на повышение скорости обработки входящей и исходящей почты и сокращение времени доставки отправлений до адресатов. Кроме того, в условиях динамичного развития электронной коммерции запуск логистических центров позволит Почте России активно развивать сервисы фулфилмента от управления заказами и складирования до доставки товаров населению на следующий день после заказа онлайн во всех крупных городах региона, - отметил директор Макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев.

В состав логистического почтового центра в Екатеринбурге войдут автоматизированный сортировочный центр и место международного почтового обмена. Пропускная способность составит более 1 миллиона почтовых отправлений в сутки.

Запустить работу хаба планируют в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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