Уралец поехал в гости к сестре, но вместо этого ограбил магазин
В уральской столице будут судить 27-летнего жителя Каменска-Уральского, ограбившего в Екатеринбурге магазин.
О преступлении в дежурную часть сообщила сама продавец, которая в ту ночь работала в торговом павильоне на улице Космонавтов, 67.
Через несколько часов злоумышленник был задержан. С его слов, в Екатеринбург он приехал к сестре, которую якобы так и не встретил. Гуляя по городу, он зашел в торговый павильон, где сначала мило побеседовал с продавцом, а когда выдался удачный момент, забрал из кассы 10 тысяч рублей и скрылся.
- Подозреваемый ранее был судим за совершение имущественных преступлений, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы вернулся 19 февраля этого года, - рассказали в УМВД РФ по Екатеринбургу.
За грабеж мужчине грозит до четырех лет колонии.
Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям. Всех, кто узнал своего обидчика, просят сообщить по телефонам: (343)- 356-42-15 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU