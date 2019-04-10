2019-04-10T12:13:23+03:00
Общество

Уралец поехал в гости к сестре, но вместо этого ограбил магазин

Мужчина уже был судим, из тюрьмы он вышел лишь два месяца назад
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УМВД РФ по ЕкатеринбургуФото: УМВД РФ по Екатеринбургу
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В уральской столице будут судить 27-летнего жителя Каменска-Уральского, ограбившего в Екатеринбурге магазин.

О преступлении в дежурную часть сообщила сама продавец, которая в ту ночь работала в торговом павильоне на улице Космонавтов, 67.

Через несколько часов злоумышленник был задержан. С его слов, в Екатеринбург он приехал к сестре, которую якобы так и не встретил. Гуляя по городу, он зашел в торговый павильон, где сначала мило побеседовал с продавцом, а когда выдался удачный момент, забрал из кассы 10 тысяч рублей и скрылся.

- Подозреваемый ранее был судим за совершение имущественных преступлений, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы вернулся 19 февраля этого года, - рассказали в УМВД РФ по Екатеринбургу.

За грабеж мужчине грозит до четырех лет колонии.

Сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к другим подобным преступлениям. Всех, кто узнал своего обидчика, просят сообщить по телефонам: (343)- 356-42-15 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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