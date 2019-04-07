2019-04-07T13:15:27+03:00
Общество

В Екатеринбурге девушку, поиски которой велись несколько дней, нашли с передозировкой

24-летняя Наталья Крылова пропала еще 3 апреля, когда возвращалась с работы домой на такси
Дарья РЯБОВА
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Наталья нашлась спустя несколько дней на улицеНаталья нашлась спустя несколько дней на улицеФото: Соцсети
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В Екатеринбурге 3 апреля пропала 24-летняя девушка с татуировкой волка Наталья Крылова. Первой забила тревогу мама - она так и не дождалась дочку с работы. Девушка возвращалась вечером домой на такси, но не доехала. Как позже выяснилось, вышла из машины, чтобы встретиться со знакомым. Наталья осталась у друга, который, как оказалось, употреблял сильно действующие средства.

Девушка связалась с наркоманом Фото: Соцсети

Девушка связалась с наркоманомФото: Соцсети

В итоге, девушку нашли на улице Щорса. Она лежала на скамейке без сознания. В таком состоянии ее доставили в 14-ю больницу. Там ей оказали медицинскую помощь и вызвали полицию. Наталья была в наркотическом опьянении.

Девушка очень любила собак и постоянно за ними ухаживала Фото: Соцсети

Девушка очень любила собак и постоянно за ними ухаживалаФото: Соцсети

- Пока девушка находится в тяжелом состоянии после наркотического опьянения, - рассказывают в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. - Сейчас она под наблюдением врачей, так что сотрудники полиции еще не смогли пообщаться с ней.

Пока к Наталье никого не подпускают, даже маму. Насколько известно, парня, с которым она провела время, пока ее искали, самого нашли в коме от передозировки. Пока девушка приходит в себя, и вскоре следователям предстоит выяснить, что случилось тем злополучным вечером и почему Наталью нашли в таком состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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