2019-04-05T10:46:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге пропала девушка с татуировкой волка

Наталью Крылову не видели с 3 апреля
Олег Галимов
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Екатеринбурге начались поиски Крыловой Натальи Евгеньевны. 24-летняя девушка пропала 3 апреля. Ориентировку уже разместил поисково-спасательный отряд «Прорыв».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Наталья была одета в серую или бордовую футболку, черную кожаную куртку, серые легинсы, черные полукеды. У девушки светло-русые волосы и голубые глаза. Рост 168 сантиметров, телосложение – худощавое.

Особые приметы: Татуировка на левой руке от ладони до локтя в виде волка, на правом плече и по позвоночнику надпись на итальянском языке. Всех, кому что либо известно о место нахождении Натальи, просят сообщить координатору поиска Наталия «Лиса» по номеру 8-9000-44-02-20.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В полицию поступило заявление о розыске пропавшей Натальи Крыловой. В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения. Граждан, обладающих информацией, способной помочь в розыске пропавшей, просят сообщать по телефонам (343) 294-14-94 либо 02, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, что недавно в городе искали 19-летнюю девушку с татуировкой на груди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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