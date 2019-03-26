2019-03-26T11:58:43+03:00
Общество

Житель Кировграда может сесть на пять лет за то, что обматерил инспектора ПДН

Инцидент произошел, когда сотрудник полиции приехала на вызов в детский сад
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Задержанный мужчина был пьянЗадержанный мужчина был пьянФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде местного жителя будут судить за угрозу применения насилия и оскорбление представителя власти.

Все началось со звонка в дежурную часть из детского сада. Воспитательница пожаловалась, что на игровой площадке находится нетрезвый посторонний мужчина. На вызов выехала инспектор по делам несовершеннолетних.

- При этом она представилась и предъявила мужчине служебное удостоверение. Однако обвиняемый, тем не менее, высказал в адрес инспектора угрозу применения насилия. Кроме того, злоумышленник публично оскорбил инспектора ПДН, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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