Житель Кировграда может сесть на пять лет за то, что обматерил инспектора ПДН
В Кировграде местного жителя будут судить за угрозу применения насилия и оскорбление представителя власти.
Все началось со звонка в дежурную часть из детского сада. Воспитательница пожаловалась, что на игровой площадке находится нетрезвый посторонний мужчина. На вызов выехала инспектор по делам несовершеннолетних.
- При этом она представилась и предъявила мужчине служебное удостоверение. Однако обвиняемый, тем не менее, высказал в адрес инспектора угрозу применения насилия. Кроме того, злоумышленник публично оскорбил инспектора ПДН, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU