2019-03-25T09:42:18+03:00
Недвижимость

А снег и ныне там: мэр Екатеринбурга дал повторный наказ очистить от сугробов окраины

В последний день марта Александр Высокинский вновь отправится в контрольное турне по периферии всех районов города
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Дороги, где не ходит общественный транспорт, по-прежнему в снегу и наледиДороги, где не ходит общественный транспорт, по-прежнему в снегу и наледиФото: Алексей БУЛАТОВ
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На прошлой неделе заместитель главы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов пообещал, что к 1 апреля уральская столица избавится от снега. Прошло семь дней, и чиновник лично проверил, как движется работа. В воскресенье Алексей Бубнов совершил контрольный объезд города.

- Рейд показал, что районные администрации успешно справляются с наведением порядка на внекатегорийных дорогах и объектах улично-дорожной сети, относящихся к первой и второй категории. Состояние этих объектов на сегодняшний день полностью соответствует нормам уборки: дороги убраны в габарите, их проезжие части освобождены от наледи и наката, а обочины очищены от снежных валов, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Не так все радужно с содержанием дорог третьей и четвертой категории, которые не являются магистральными и где не ходит общественный транспорт. Здесь уборку должны закончить в течение этой недели. Такое распоряжение дал Александр Высокинский.

Кроме того, во всех районах должна начаться уборка вытаявшего из-под снега мусора, а также правка ограждений и очистка и расстановка урн.

В воскресенье, 31 марта, мэр лично оценит результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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