А снег и ныне там: мэр Екатеринбурга дал повторный наказ очистить от сугробов окраины
На прошлой неделе заместитель главы Екатеринбурга по благоустройству Алексей Бубнов пообещал, что к 1 апреля уральская столица избавится от снега. Прошло семь дней, и чиновник лично проверил, как движется работа. В воскресенье Алексей Бубнов совершил контрольный объезд города.
- Рейд показал, что районные администрации успешно справляются с наведением порядка на внекатегорийных дорогах и объектах улично-дорожной сети, относящихся к первой и второй категории. Состояние этих объектов на сегодняшний день полностью соответствует нормам уборки: дороги убраны в габарите, их проезжие части освобождены от наледи и наката, а обочины очищены от снежных валов, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Не так все радужно с содержанием дорог третьей и четвертой категории, которые не являются магистральными и где не ходит общественный транспорт. Здесь уборку должны закончить в течение этой недели. Такое распоряжение дал Александр Высокинский.
Кроме того, во всех районах должна начаться уборка вытаявшего из-под снега мусора, а также правка ограждений и очистка и расстановка урн.
В воскресенье, 31 марта, мэр лично оценит результат.
ИСТОЧНИК KP.RU