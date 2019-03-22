В Екатеринбурге из БЦ «Демидов» вертолеты эвакуируют людей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-22T15:45:56+03:00

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Над бизнес-центром «Демидов» в Екатеринбурге сегодня нависли вертолеты, а к входу подъехал десяток пожарных машин. Горожане заметно переволновались, но, как оказалось, реальной угрозы не было - сотрудники МЧС проводили учения.

- По легенде, в здании из-за пожара на 30-м этаже сработала автоматическая сигнализация, после чего персонал вывел на улицу порядка 2000 человек. Но внутри остались еще два, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Один человек якобы стал «заложником» в помещении ресторана, который заволокло дымом, а другой - находился на крыше. Первого спасатели эвакуировали на пожарном лифте с помощью дыхательной маски. А вот для второго пострадавшего, которым выступил манекен, пришлось вызывать вертолет Ми-8.

Всего в учениях приняли участие 56 спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU