В Екатеринбурге из БЦ «Демидов» вертолеты эвакуируют людей
Над бизнес-центром «Демидов» в Екатеринбурге сегодня нависли вертолеты, а к входу подъехал десяток пожарных машин. Горожане заметно переволновались, но, как оказалось, реальной угрозы не было - сотрудники МЧС проводили учения.
- По легенде, в здании из-за пожара на 30-м этаже сработала автоматическая сигнализация, после чего персонал вывел на улицу порядка 2000 человек. Но внутри остались еще два, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Один человек якобы стал «заложником» в помещении ресторана, который заволокло дымом, а другой - находился на крыше. Первого спасатели эвакуировали на пожарном лифте с помощью дыхательной маски. А вот для второго пострадавшего, которым выступил манекен, пришлось вызывать вертолет Ми-8.
Всего в учениях приняли участие 56 спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU