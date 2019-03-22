Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 150 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-03-22T11:12:01+03:00

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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Свердловской области по итогам 2018 года вырос на 13% и превысил 153,2 миллиарда рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе достиг 90,2 миллиарда рублей.

Розничный кредитный портфель увеличился на 14% и составил 87,7 млрд рублей. Наибольшая доля — 43,4 млрд рублей — приходится на ипотечные кредиты (+10% за год). Портфель кредитов наличными превысил 38 млрд рублей (+22%), автокредитов - 2,9 млрд рублей (+10%). Существенного роста банк добился и в привлечении средств частных клиентов, портфель которых увеличился на 25%, до 57,3 млрд рублей.

В 2018 году ВТБ выдал жителям региона свыше 48,9 млрд рублей заемных средств, что на 61% больше, чем за 2017 год. Драйвером стала ипотека, продажи которой выросли в полтора раза и достигли 22,5 млрд рублей, а также кредиты наличными — за год свердловчане оформили их в ВТБ на сумму 24,5 млрд рублей (+72%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области по итогам 2018 года превысил 65,5 млрд рублей (+12% за год). В его структуре основная доля приходится на крупный бизнес – 44,5 млрд рублей. Среди отраслей, обеспечивших рост портфеля, – торговля и сфера услуг, строительство, металлургия. Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса составил 21 млрд ,увеличившись за 2018 год на 24%. В рамках госпрограмм льготного кредитования малого и среднего бизнеса (Программа «1706» Министерства экономического развития, Программа Корпорации МСП, Программа Министерства сельского хозяйства) ВТБ выдал в регионе в 2018 году 1,8 млрд рублей, что в три с половиной раза превышает результат 2017 года.

Объем привлеченных средств юрлиц на 1 января 2019 года составил 32,9 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов отметил:

- В 2018 году заметно выросла как потребительская, так и деловая активность. Жители региона успешно решали свои задачи с помощью ипотеки и потребительских займов. Улучшение условий финансирования также придало дополнительный импульс развитию торговли, строительства, инфраструктурных проектов. В этом году мы намерены укрепить свои результаты, ведь с объединением розничной и корпоративной сетей наши клиенты получат все преимущества работы с универсальным банком.

ИСТОЧНИК KP.RU