В Каменске-Уральском задержали пьяную автоледи, которая везла двух малолетних детей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-20T12:27:19+03:00

Год назад женщина уже привлекалась на езду в нетрезвом виде

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Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского задержали пьяную женщину-водителя, которая везла в автомобиле двух детей трех и пяти лет. Причем, малыши перевозились без детских кресел и даже не были пристегнуты ремнями безопасности. От медицинского освидетельствования женщина отказалась.

- В ходе оформления административного материала было установлено, что гражданка попадает в поле зрения полицейских не впервые. В марте прошлого года она также была задержана за рулем с признаками алкогольного опьянения, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Теперь автомобилистке грозит уголовная ответственность - штраф, трудотерапия или реальный срок. Кроме того в матери был составлен протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

ИСТОЧНИК KP.RU