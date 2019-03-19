2019-03-19T14:28:36+03:00
Общество

«Куда потрачены 460 миллионов?»: депутаты Гордумы Екатеринбурга раскритиковали расходы на работу с молодежью

По мнению чиновников, деньги вложили абсолютно не туда, куда нужно
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Отчасти неэффективность молодежных мероприятий депутаты видят в их названияхОтчасти неэффективность молодежных мероприятий депутаты видят в их названияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гордуме Екатеринбурга сегодня было жарко. Если обычно депутаты успевают рассмотреть несколько вопросов, то нынешнее заседание касалось только работы с молодежью и ее патриотического воспитания. Итоги, которые зачитала глава профильного Комитета Юлия Касимова, чиновников возмутил, особенно сумма, потраченная в 2018 году - 460 миллионов рублей.

- Очень много красивых слов, но информации из них я выжать не могу. Мы уже час говорим ни о чем. Все понимают, что молодежная политика в городе находится на низком уровне, охватывается незначительное количество детей. Есть огромное число мероприятии, но которые при этом никак положительно не влияют, - сказал Виктор Сомиков. - Я не понимаю, куда потрачены деньги. У меня дочка школьница. Все мероприятия, в которых она участвует, как правило, оплачиваются из моего кармана.

Отчасти неэффективность молодежных мероприятий депутаты видят в их названиях, которые отлично звучали и мотивировали подрастающее поколение Советского Союза, но никак не современных подростков.

- Впечатление такое, что я окунулся в 70-е годы, судя по названиям мероприятий, которые проведены: культурно-развлекательная программа «Под березой» - 70 участников. В самом высотном мегаполисе восточной Европы - под березой? На современную молодежь это никак не ложится, идеологии по молодежной политике нет, - заявил Константин Киселев. А полмиллиарда - это, на минуточку, два садика.

Выход из ситуации предложил Александр Колесников. Он считает, что работу с молодежью нужно в корне пересмотреть и базировать на четырех пунктах: ходить в музей, читать классику, взять правоохранителям под контроль клубы, учить иностранные языки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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