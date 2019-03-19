2019-03-19T14:14:59+03:00
Общество

В Екатеринбурге посадили сутенера, снабжавшего сауны и бани проститутками

За решеткой мужчина проведет два года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Ранее мужчина был судим за хранение наркотиковРанее мужчина был судим за хранение наркотиковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге осудили 28-летнего жителя Верхней Пышмы, мужчину признали виновным в организации занятий проституцией.

В ходе «контрольная закупка» в сауне, расположенной в Пионерском микрорайоне, были задержаны две жрицы любви. Обе за оказание сексуальных услуг были привлечены к административной ответственности. А вот их сутенер будет отвечать, отбывая срок в колонии.

- Мужчина ранее судим за совершение имущественных преступлений, хранение наркотиков. По версии правоохранителей, противозаконная деятельность в сфере интимных услуг осуществлялась подозреваемым три месяца. В этих целях обвиняемый создал в одном из мессенджеров группу, где размещал рекламу как для привлечения «клиентов», так и для подбора новых девушек, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Кроме того, информация о группе с ее контактами распространялась среди администраторов саун и банных комплексов Екатеринбурга. Доходы от незаконного интимного бизнеса организатор лично распределял между всеми участниками.

Суд приговорил сутенера к двум годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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