Полицейские Екатеринбурга в рамках «контрольной закупки» накрыли бордель

СЕГОДНЯ 09:57 2019-03-14T09:57:13+03:00

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В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска накрыли бордель. Кроме самих жриц любви силовики задержали и организатора дома терпимости.

«Контрольная закупка» прошла в одной из саун микрорайона Пионерский. В результате операции был зафиксирован факт предоставления сексуальных услуг двумя девушками. Обе были привлечены к административной ответственности за занятие проституцией.

Руководил незаконным бизнесом ранее судимый за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков 27-летний житель Верхней Пышмы.

- Мужчина создал в одном из мессенджеров группу, в которую приглашал девушек, желающих оказывать платные интимные услуги. Также обвиняемый размещал в интернете рекламу для привлечения «клиентов», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. - Кроме того, информация о группе с ее контактами распространялась среди администраторов саун и банных комплексов Екатеринбурга.

Треть суммы с каждого «заказа» получали администраторы заведения в качестве благодарности за выбор именно их услуг. Половина оставшейся суммы доставалась самой «жрице любви». Еще часть шла на оплату водителя. Остальное организатор забирал себе.

На мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU