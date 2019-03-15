«Золушка» превратилась в тыкву: скандальный МУП ликвидирован, а у школьников новое меню

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-15T14:35:54+03:00

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В столице Урала прошел Круглый стол по улучшению качества питания учеников, а в школе № 55 провели дегустацию нового меню: мяса с булгуром, рыбы, куриного филе, выпечки и компота из свежих ягод.

Самые креативные руководители предприятий школьного питания планируют ввести в рацион многокомпонентные блюда, расфасованные на секционные подносы со вставками. Так специалисты хотят «спровоцировать» дополнительный интерес детей к школьному питанию и улучшить их аппетит.

В последние годы качество еды в школах Екатеринбурга вызывало множество нареканий, чаще всего это касалось учреждений, которые обслуживала скандальная «Золушка». На днях суд постановил ликвидировать МУП.

- Пусть сами питаются той едой, которую они предлагали детям. На их место придут добросовестные и ответственные специалисты, которым будет не безразлично здоровье наших детей. А для того, чтобы не допустить повторения этой ситуации, мы создадим в Екатеринбурге Координационный совет по школьному питанию, проинспектируем все образовательные учреждения и проверим работу всех остальных предприятий, занимающихся питанием учащихся, - сказал председатель комиссии по вопросам качества городской среды, ЖКХ и созданию безопасных и качественных дорог Общественной палаты области Валерий Черкашин.

Сегодня горячими обедами школьников обеспечивают порядка 30 предприятий и организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU