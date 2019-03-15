2019-03-15T11:50:40+03:00
Общество

В аэропорту «Кольцово» увеличат количество рейсов в Баку

В воздушной гавани с лета начнет работу новый авиаперевозчик
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"
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В аэропорту «Кольцово» увеличится количество рейсов в Баку. С 18 июня в воздушной гавани начнет работу новый авиаперевозчик - компания «ИрАэро».

Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться по вторникам на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 103 пассажира. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 17:30, отправление из аэропорта Гейдар Алиев - в 12:30. Время в пути составит три часа.

- С появлением нового авиаперевозчика на данном направлении, количество прямых рейсов из Екатеринбурга в Азербайджан возрастет до трех в неделю. Дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям - полеты в Баку выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии», - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Столица Азербайджана является популярным направлением полетов из аэропорта «Кольцово». По итогам 2018 года пассажиропоток на маршруте составил 24 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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