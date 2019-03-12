Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали победителями XIX Всероссийского конкурса «Инженер года»

СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-12T13:40:23+03:00

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Начальник бюро разработки документации управления систем менеджмента ЕВРАЗ НТМК Наталья Черкашина и менеджер проектов операционных улучшений Александр Козырь стали одними из победителей XIX Всероссийского конкурса "Инженер года".

Наталья Черкашина победила в номинации «Профессиональные инженеры», направление «Менеджмент качества». Наталья занимается разработкой и внедрением документов, направленных на поддержание и улучшение систем менеджмента комбината. В 2018 году при участии Натальи на комбинате внедрены новые версии международных стандартов по системам менеджмента ISO/TS 22163:2017 и 9001:2015, которые вобрали в себя лучшие мировые практики. Это стало основой для получения 68 сертификатов соответствия в рамках обязательной и добровольной сертификации на производства и отдельные виды продукции, обеспечивая ее реализацию на внутренний и зарубежный рынок, в том числе европейский и американский.

Инженеры Наталья Черкашина и Александр Козырь. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Менеджер проектов операционных улучшений Александр Козырь является участником Инженерного клуба ЕВРАЗ НТМК, участвовал в проработке внедрения технологии игольчатого кокса. Получил гран-при научно-технической конференции за проект получения дополнительного объема каменноугольной смолы из аммиачной воды. Проект уже внедрен в работу и позволяет исключить потери смолы и получить дополнительную товарную продукцию. Александр награжден в номинации «Инженерное искусство молодых», направление «Черная металлургия».

Дипломы, памятные медали «Лауреат конкурса», сертификаты и знаки «Профессиональный инженер России» победителям были вручены в Москве в зале «Инженерной славы» Союза научных и инженерных общественных объединений. Также победители занесены в реестр профессиональных инженеров России. На высокие звания претендовали 70 тысяч лучших специалистов России, награды получили лишь 380 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU