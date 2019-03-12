2019-03-12T13:40:23+03:00
Экономика

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК стали победителями XIX Всероссийского конкурса «Инженер года»

Поделиться:
Награды лучшим инженерам НТМК. Фото: пресс-служба ЕВРАЗНаграды лучшим инженерам НТМК. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ
Изменить размер текста:

Начальник бюро разработки документации управления систем менеджмента ЕВРАЗ НТМК Наталья Черкашина и менеджер проектов операционных улучшений Александр Козырь стали одними из победителей XIX Всероссийского конкурса "Инженер года".

Наталья Черкашина победила в номинации «Профессиональные инженеры», направление «Менеджмент качества». Наталья занимается разработкой и внедрением документов, направленных на поддержание и улучшение систем менеджмента комбината. В 2018 году при участии Натальи на комбинате внедрены новые версии международных стандартов по системам менеджмента ISO/TS 22163:2017 и 9001:2015, которые вобрали в себя лучшие мировые практики. Это стало основой для получения 68 сертификатов соответствия в рамках обязательной и добровольной сертификации на производства и отдельные виды продукции, обеспечивая ее реализацию на внутренний и зарубежный рынок, в том числе европейский и американский.

Инженеры Наталья Черкашина и Александр Козырь. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Инженеры Наталья Черкашина и Александр Козырь. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Менеджер проектов операционных улучшений Александр Козырь является участником Инженерного клуба ЕВРАЗ НТМК, участвовал в проработке внедрения технологии игольчатого кокса. Получил гран-при научно-технической конференции за проект получения дополнительного объема каменноугольной смолы из аммиачной воды. Проект уже внедрен в работу и позволяет исключить потери смолы и получить дополнительную товарную продукцию. Александр награжден в номинации «Инженерное искусство молодых», направление «Черная металлургия».

Дипломы, памятные медали «Лауреат конкурса», сертификаты и знаки «Профессиональный инженер России» победителям были вручены в Москве в зале «Инженерной славы» Союза научных и инженерных общественных объединений. Также победители занесены в реестр профессиональных инженеров России. На высокие звания претендовали 70 тысяч лучших специалистов России, награды получили лишь 380 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге соберутся мэры со всего мира
Житель Карпинска из-за одного ругательства в свой адрес убил трех друзей
В Екатеринбурге коммунальщики будут искать жителей без прописки
Житель Березовского два года прятался в другом регионе, боясь сесть в тюрьму за убийство бездомного
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
В Екатеринбурге задержали рецидивиста с обрезом, угрожавшего поджечь дом
В Торговом центре Екатеринбурге изъято 666 пар поддельных кроссовок
На Урале погиб рабочий, чистивший снег на крыше жилого дома
Дорожники предупреждают уральских водителей о сильном снегопаде
В Асбесте посадили разбойника, обокравшего и избившего пенсионерку
Пуски ракет и стрельба из пушек: авиация ЦВО поднята по тревоге
В Екатеринбурге из-за отравлений посетителей закрыли кафе «Марьяж»
В Сухом Логу из-за коммунальной аварии обезвожены 17 жилых домов
Tele2 подвела итоги 2018 года: компания получила чистую прибыль