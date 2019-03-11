Заключенный уралец, чтобы выйти по УДО, заплатил полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-11T07:43:28+03:00

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Житель Ивделя практически в момент собрал 500 тысяч рублей, чтобы погасить свой долг и выйти из колонии по условно-досрочному освобождению.

Ранее мужчина был осужден за причинение тяжких телесных повреждений. Кроме тюремного срока уральцу также назначили возмещение ущерба в размере полумиллиона рублей.

- Судебными приставами было арестовано скромное имущество должника в виде телефона и личных вещей, а также обращено взыскание на заработок, получаемый по месту отбывания наказания, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

За время заключения мужчина выплатит пострадавшему 100 тысяч рублей. Однако, когда осужденный узнал, что, погасив долг, сможет освободиться из колонии по УДО, то тут же нашел еще 400 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU