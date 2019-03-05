В Екатеринбурге корью болеют уже 37 человек: последний случай выявили 28 февраля

СЕГОДНЯ 10:08 2019-03-05T10:14:27+03:00

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Эпидемия кори в Екатеринбурге не проходит уже несколько месяцев. Пока в городе выявлено 37 людей, заразившихся корью, то есть с прошлой недели появилось еще два больных. Последнее заболевание подтвердили 28 февраля. Напомним, что в первый раз вирус кори в уральской столице обнаружили у ребенка, вернувшегося из Тайланда.

- На данный момент в Екатеринбурге зафиксировано 37 амбулаторно подтвержденных случаев с начала января, - рассказывают в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. - Еще один человек, обратившийся с подозрением на заболевание, пока проверяется. Он обратился с симптомами кори на днях. Дополнительные мероприятия по недопуску непривитых детей в образовательные учреждения будут сняты спустя 21 день после последнего случая, если за этот срок ни одного нового заболевшего не появится. То есть карантин продлится, как минимум, до 21 марта.

Напомним, чтобы оградить здоровых детей, которым по тем или иным причинам не поставили прививку, приходится отправлять их домой на дистанционное обучение. Прививки стоит ставить не только детям, но и взрослым, особенно тем, кто не уверен в том, что привит. Так что лучше подстраховаться и проверить свой сертификат прививок или сдать кровь. Либо просто еще раз привиться - лишим не будет.

- Для удобства граждан во всех лечебно-профилактических организациях города, в которых можно сделать прививку, с 24 января изменен график работы, - рассказывают в Роспотребнадзоре Свердловской области. - Прививки против кори можно поставить в прививочных кабинетах в будни до 20:00, а в субботу с 9:00 до 15:00. Прививку можно поставить в любой больнице, не зависимо, где человек прописан, к какой больнице он прикреплен, есть ли у него медицинский полис и гражданство.

ИСТОЧНИК KP.RU