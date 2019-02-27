2019-02-27T08:26:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге еще пять детей заразились корью

Теперь карантин в городе продлится до 10 марта
Дарья РЯБОВА
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Прививку можно поставить даже в субботу, причем без прописки и медицинского полисаПрививку можно поставить даже в субботу, причем без прописки и медицинского полисаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается карантин из-за эпидемии кори. На сегодняшний день зафиксировано 35 случаев кори, которые медикам удалось подтвердить в лабораторных условиях. В числе больных - 28 детей и 7 взрослых, причем все школьники были не привиты. Последние пять случаев заражения корью были среди детей. Они уже прошли курс лечения и буквально вчера отправились домой.

Чтобы предотвратить последующие случаи заражений, сотрудники медицинских учреждений привили 13 569 екатеринбуржцев и мигрантов, из них 4 138 детей. Значительная часть привитых - 8 544 человек - не были прикреплены ни к какой больнице.

- Для удобства граждан во всех лечебно-профилактических организациях города, в которых можно сделать прививку, с 24 января изменен график работы, - рассказывают в Роспотребнадзоре Свердловской области. - Прививки против кори можно поставить в прививочных кабинетах в будни до 20:00, а в субботу с 9:00 до 15:00. Прививку можно поставить в любой больнице, не зависимо, где человек прописан, к какой больнице он прикреплен, есть ли у него медицинский полис и гражданство.

Непривитые дети не могут ходить в школы и садики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непривитые дети не могут ходить в школы и садикиФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что еще в начале февраля болеющих корью было 27 человек. Первым вирус кори подхватил ребенок, приехавший из Таиланда. Теперь не привитые от кори дети не могут ходить в детские сады и больницы, до окончания карантина они вынуждены находиться на домашнем обучении. Последний случай заболевания был зафиксирован 17 февраля, и если отсчитать 21 день, то карантин продлится до 10 марта, если не появится новых зараженных.

- Мы не можем заставить родителей прививать детей, - рассуждает пресс-секретарь Свердловского Роспотребнадзора. - Мы может только дать рекомендации и объяснить, почему прививка необходима. Но все равно итоговое решение остается за родителями. Если они отказываются прививать ребенка, значит, ему придется заниматься дистанционно. Это делается не для того, чтобы наказать родителей. Нет, исключительно для того, чтобы оградить незащищенного ребенка от возможного заболевания корью.

Чтобы не заразиться корью достаточно поставить одну прививку. Взрослое население, родившееся еще в советские годы, больше защищено, так как раньше прививки ставили всем - в год и в шесть лет. Если же вы не уверены, что привиты, то лучше поинтересоваться своим иммунным статусом и посмотреть карточки прививок, либо сдать кровь на исследование. Привитой человек может переболеть корью без осложнений и при этом он не является переносчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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