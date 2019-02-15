Она бросила через плечо, он - поцеловал: уральская дзюдоистка провела спарринг с Владимиром Путиным

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-15T11:42:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральская дзюдоистка-победительница турнира «Большой шлем» в Екатеринбурге провела совместную тренировку с Президентом России. Схватка состоялась в Сочинском спортивном центре «Юг-Спорт». По словам бронзового призера Олимпийских Игр в Рио-де- Жанейро Натальи Кузютиной, спарринг был на равных, без поддавков.

- Я не первый раз участвую в совместных с Президентом тренировках и всегда убеждаюсь, что он в отличной физической форме. Мы нисколько не поддаемся ему, ведь на татами все равны. Владимир Путин очень внимательный и цепкий соперник. Меня всегда очень вдохновляют такие встречи, - призналась Наталья Кузютина. - Приятно, когда глава государства уделяет столько внимания спорту.

Фото: Департамент информполитики региона

Остался доволен тренировкой и глава государства. Президент позволил уралочке провести прием, после чего похвалил, обнял и поцеловал ее. Через месяц дзюдоистка приедет в Екатеринбург для участия в «Большом шлеме-2019».

- В Екатеринбурге у меня много друзей и болельщиков, этот город давно стал родным для меня, и я всегда с огромным удовольствием приезжаю сюда. Приложу все усилия, чтобы и в этом году порадовать болельщиков, - сказала Наталья.

Турнир пройдет в ДИВСе с 15 по 17 марта. Разыграть 14 комплектов наград съедутся лучшие спортсмены из 50 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU