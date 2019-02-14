2019-02-14T11:34:40+03:00
Экономика

ЕВРАЗ НТМК приступил к техперевооружению доменной печи № 6

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В доменном цехе ЕВРАЗ НТМК. Фото: пресс-служба холдингаВ доменном цехе ЕВРАЗ НТМК. Фото: пресс-служба холдинга
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ЕВРАЗ НТМК выбрал поставщиков основного оборудования для технического перевооружения доменной печи № 6. Заключены контракты на поставку технологического оборудования и средств автоматизации.

Пуск доменной печи в работу запланирован на октябрь 2020 года. Инвестиции составят 150 миллионов долларов.

Основное технологическое оборудование поставит компания PAUL WURTH S.A., мировой лидер в области инжиниринга и технологических решений для металлургии. Контракт подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-президент PAUL WURTH S.A. Йорг Бринкманн. Компания поставит на комбинат оборудование для литейного двора доменной печи, бесконусное загрузочное устройство, систему газоочистки, огнеупорную футеровку, медные холодильники.

Контракт на поставку средств автоматизации и электрического оборудования заключен с международной компанией Primetals Technologies, преемницей Siemens VAI, многолетнего партнера ЕВРАЗ НТМК. Документ подписали управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев и вице-президент Primetals Technologies Петер Юца. Современные средства автоматизации позволят оптимизировать работу печи и снизить расход кокса.

- Модернизация доменной печи № 6 даст нам возможность выпускать чугун на двух новых современных домнах. После запуска печи мы остановим выработавшую свой срок домну № 5 и сделаем еще один большой шаг к снижению нагрузки на окружающую среду Нижнего Тагила, - отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Объем печи после технического перевооружения не изменится и составит 2200 м3, мощность – 2,5 миллиона тонн чугуна в год. Домна будет оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней (бесконусное загрузочное устройство) и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками – такими же, как на домне № 7. Степень очистки воздуха на ДП 6 вырастет по сравнению с ранее действовавшими печами.

Управление доменной печью № 6 будет полностью автоматизировано. Как и на ДП № 7, загрузка сырья и топлива производится без участия человека. Интеллектуальная система за счет сбора и анализа статистической информации позволяет определить оптимальный технологический режим и управлять доменной плавкой без участия человека.

Первые поставки оборудования для домны ЕВРАЗ НТМК запланированы на III квартал 2019 года. Основные агрегаты и средства автоматизации комбинат получит в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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