В Екатеринбурге за 7,7 миллиона рублей создадут электронную карту мусорных баков
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет перепись всех мусорных контейнеров. Это работа станет частью проекта по разработке генеральной схемы санитарной очистки города на 2020 - 2035 годы. Эту работу мэрия уральской столицы оценила в 7,7 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчик должен сначала провести инвентаризацию контейнерных площадок и нанести их на электронную карту. Следующим этапом станет проведение сезонных измерений массы и объема образующихся отходов.
- Сведения о всех выявленных контейнерных площадках должны содержать не менее двух фотографий, - говорится в техзадании. - На основании анализа подрядчик составляет сводную ведомость для определения месячных и годовых нормативов накопления ТКО: как для простых горожан, так и для различных фирм и компаний.
Кроме того, исполнителю предстоит рассчитать необходимое количество баков и спецмашин для сбора и вывоза мусора, а также предложить рекомендации по совершенствованию системы управления твердыми, жидкими и ртутьсодержащими отходами.
Документы должны быть подготовлены и сданы до 25 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU