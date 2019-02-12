2019-02-12T16:17:46+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге за 7,7 миллиона рублей создадут электронную карту мусорных баков

Она станет частью разработки генеральной схемы санитарной очистки города на 2020 - 2035 годы
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Все документы должны быть подготовлены и сданы до 25 декабряВсе документы должны быть подготовлены и сданы до 25 декабряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ищут подрядчика, который проведет перепись всех мусорных контейнеров. Это работа станет частью проекта по разработке генеральной схемы санитарной очистки города на 2020 - 2035 годы. Эту работу мэрия уральской столицы оценила в 7,7 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчик должен сначала провести инвентаризацию контейнерных площадок и нанести их на электронную карту. Следующим этапом станет проведение сезонных измерений массы и объема образующихся отходов.

- Сведения о всех выявленных контейнерных площадках должны содержать не менее двух фотографий, - говорится в техзадании. - На основании анализа подрядчик составляет сводную ведомость для определения месячных и годовых нормативов накопления ТКО: как для простых горожан, так и для различных фирм и компаний.

Кроме того, исполнителю предстоит рассчитать необходимое количество баков и спецмашин для сбора и вывоза мусора, а также предложить рекомендации по совершенствованию системы управления твердыми, жидкими и ртутьсодержащими отходами.

Документы должны быть подготовлены и сданы до 25 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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