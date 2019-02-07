В пригороде Заречного без света остались три деревни

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-07T07:55:52+03:00

Сейчас без света остается около 700 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители сразу трех деревень в Заречного округе остались без электричества. Энергетики обнаружили отклонение режима работы электрической сети от подстанции «Гагарская». Для ремонта специалистам потребовалось отключить часть электросетевой инфраструктуры. В результате без света частично остались жители Курманки, Боярки и Гагарки.

- На месте с раннего утра работает несколько аварийно-восстановительных бригад филиала «Свердловэнерго». Специалисты оперативно осуществляют необходимый перевод нагрузки. На текущий час уже началось поэтапное восстановление потребителей. Параллельно энергетики направили на территории четыре дизель-генератора, - рассказали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала».

Сейчас без света остается около 700 человек. Специальная комиссия выясняет причины перебоя в работе сети.

ИСТОЧНИК KP.RU