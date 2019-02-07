В пригороде Заречного без света остались три деревни
Жители сразу трех деревень в Заречного округе остались без электричества. Энергетики обнаружили отклонение режима работы электрической сети от подстанции «Гагарская». Для ремонта специалистам потребовалось отключить часть электросетевой инфраструктуры. В результате без света частично остались жители Курманки, Боярки и Гагарки.
- На месте с раннего утра работает несколько аварийно-восстановительных бригад филиала «Свердловэнерго». Специалисты оперативно осуществляют необходимый перевод нагрузки. На текущий час уже началось поэтапное восстановление потребителей. Параллельно энергетики направили на территории четыре дизель-генератора, - рассказали в пресс-службе ОАО «МРСК Урала».
Сейчас без света остается около 700 человек. Специальная комиссия выясняет причины перебоя в работе сети.
ИСТОЧНИК KP.RU