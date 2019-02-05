2019-02-05T11:52:28+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ занял 10 место в рейтинге российских ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») по объему ипотечного кредитования за 2018 год, согласно исследованию аналитического центра портала «РУСИПОТЕКА».

Всего по итогам 2018 года Банк УРАЛСИБ выдал более 14 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей, что на 12,7% больше, чем в 2017 году.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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