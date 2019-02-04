ЕВРАЗ НТМК отмечен дипломами за работу по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 16:33 2019-02-04T16:33:36+03:00

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ЕВРАЗ НТМК получил три награды за организацию работы по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности.

Диплом за лучшую учебно-материальную базу ЕВРАЗ НТМК получил от управления МЧС России по Свердловской области. В Нижнем Тагиле комбинат награжден за содержание защитных сооружений предприятия, организацию обучения сотрудников и общую работу комбината в области ГО и ЧС.

На ЕВРАЗ НТМК ведется серьезная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На комбинате действует газоспасательная станция, отряд противопожарной службы, медико-санитарная часть, пять лабораторий и более 57 нештатных формирований гражданской обороны, созданных на базе цехов комбината.

Победа в конкурсах ГО и ЧС. Фото: пресс-служба компании

В 2018 году на предприятии проведено 75 тренировок по ликвидации аварий, комплексное, командно-штабное и специальное учения. В них участвовали две тысячи металлургов и 100 единиц техники.

Подразделения ЕВРАЗ НТМК оснащены средствами пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, автоматическими установками пожаротушения, системами газоанализа. В 2018 году комбинат закупил более 725 газоанализаторов нового поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU