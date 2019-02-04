На Среднем Урале откроют два отделения для неизлечимо больных детей

СЕГОДНЯ 13:57 2019-02-04T15:10:44+03:00

Оба отделения начнут работу в первом квартале этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области готовятся к открытию два первых детских отделения паллиативной помощи. Лицензию на лечение маленьких онкопациентов в условиях стационара получили Областная детская клиническая и Серовская городская больницы. Оба отделения начнут работу в первом квартале этого года.

- Сейчас в области паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях оказывают 35 детских медицинских организаций. Для взрослого населения функционирует 70 кабинетов помощи в поликлиниках, 10 стационарных отделений с мощностью 238 коек. Открывая отделения паллиативной помощи для детей, мы делаем значительный шаг в сторону улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их родственников, - сказал глава областного Минздрава Андрей Цветков.

В отдаленных населенных пунктах региона для неизлечимых пациентов действуют мобильные бригады паллиативной медпомощи. В прошлом году они выполнили около 2000 выездов.

ИСТОЧНИК KP.RU