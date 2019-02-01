2019-02-01T16:09:19+03:00
Общество

Свердловские медики: «От переохлаждения спасет хорошее настроение»

В пору запасаться шоколадом и бананами
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На Свердловскую область надвигаются морозы, вплоть до -40 градусов. Предупреждения об аномальных холодах одновременно выпустили и дорожники, и гаишники, и спасатели, и синоптики, и медики.

Все специалисты в один голос советуют отменить дальние поездки, не лихачить на дорогах и, конечно, правильно одеваться. Одежда должна быть теплая, без открытых участков тела, а обувь свободной. А врачи ко всему прочему во время холодов настоятельно рекомендуют следить за своим питанием и эмоциями.

- Чтобы избежать переохлаждения первое, что нужно сделать - быть в хорошем настроении, - советуют врачи.

Как известно, улыбку на лице, боевой дух и позитивный взгляд на мир человеку обеспечивают два гормона - серотонин и дофамин. Первый так и называется "гормон счастья" и в больших количествах содержится в сырах, шоколаде и бананах. Второй зовется "гормоном мотивации" и приносит удовольствие от ожидания подарка, встречи или успешного завершения дела. Учитывая, что морозы на Урале продержатся всю первую неделю февраля, уральцам в пору запасаться сладеньким, фруктами и ставить цели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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