Энергетики Екатеринбурга ликвидируют повреждение трубопровода на Синих Камнях

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-01T15:45:51+03:00

По одной из теплотрасс пошла трещина

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Жители Октябрьского района в Екатеринбурге сегодня пожаловались на остывающие батареи. Как оказалось, во время одной из проверок коммунальщики обнаружили на теплотрассе на улице Хрустальная трещину.

Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждения и заверили, что работы будут вестись без без отключения потребителей.

- На период ремонта отопление и горячее водоснабжение обеспечивается со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании. - Ремонт и восстановление параметров теплоснабжения планируется завершить до 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU