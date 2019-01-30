2019-01-30T12:11:41+03:00
Общество

On-line любовь: все больше екатеринбуржцев бронируют даты свадеб через интернет

Ажиотаж регистраций браков ожидается в середине июля
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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За неполный месяц свердловчане on-line подали уже 379 заявленийЗа неполный месяц свердловчане on-line подали уже 379 заявленийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Компьютерные технологии постепенно входят во все сферы жизни свердловчан. Заплатить по счетам, заказать еду, оформить документы - все это сейчас можно сделать в один-два клика. Даже подать заявление в ЗАГС. Чем с удовольствием пользуются будущие супруги, особенно молодежь.

Как рассказали специалисты «Ростелеком», обсуживающие портал gosuslugi.ru, в 2018 году заявление на вступление в брак через интернет подали почти 5000 человек. Наибольшее число регистраций традиционно пришлось на июль и август. А самой популярной у уральцев датой создания семьи стала «красивая дата» - 18.08.2018, когда отношения узаконила 201 пара.

Свадебный ажиотаж обещает продолжиться и в 2019 году. За неполный месяц свердловчане через портал госуслуг подали уже 379 заявлений.

- Самый популярный у будущих молодожёнов день на данный момент - 19.07.2019, 27 пар желают зарегистрировать свой брак в середине июля. А вот даты, которые неизменно вызывали интерес молодых людей - 14.02.2019 и 19.02.2019 - популярностью не пользуются. В эти дни решили создать семьи 8 и 1 пара соответственно, - рассказали в Департаменте внешних коммуникаций МРФ Урал ПАО Ростелеком.

Подать заявление в ЗАГС онлайн можно за 30 дней до даты регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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