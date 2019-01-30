В Екатеринбурге на линию вышли автобусы, заменившие маршрутки № 024
В Екатеринбурге с сегодняшного дня появился новый маршрут общественного транспорта - 57-А. Утром на линию вышли девять автобусов, заменивших упразденные с 1 января маршрутки 024.
- Автобусы имеют большую вместимость, их водители накануне прошли необходимую стажировку на маршруте, интервалы движения машин в часы пик составляют не более 15 минут, - рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Администрации Николай Вахлов.
Правда, автобусы 57-А будут курсировать только по южной части маршрута 024 - от улицы 2-я Новосибирская до Площади 1905 года.
Рейсы, обслуживающие северную часть маршрута - от Центра до Хладокомбината на Ангарской - выйдут на линию 1 февраля. Миссию возьмут на себя автобусы № 012, следующие на Сортировку из микрорайона Академический через площадь 1905 года по улицам Бориса Ельцина, Челюскинцев, Стрелочников, Готвальда и Опалихинской.
ИСТОЧНИК KP.RU