2019-01-30T11:37:03+03:00
Общество

В Екатеринбурге на линию вышли автобусы, заменившие маршрутки № 024

Интервал рейсов в час-пик - 15 минут
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Владимир ТищенкоФото: Владимир Тищенко
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В Екатеринбурге с сегодняшного дня появился новый маршрут общественного транспорта - 57-А. Утром на линию вышли девять автобусов, заменивших упразденные с 1 января маршрутки 024.

- Автобусы имеют большую вместимость, их водители накануне прошли необходимую стажировку на маршруте, интервалы движения машин в часы пик составляют не более 15 минут, - рассказал начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Администрации Николай Вахлов.

Правда, автобусы 57-А будут курсировать только по южной части маршрута 024 - от улицы 2-я Новосибирская до Площади 1905 года.

Рейсы, обслуживающие северную часть маршрута - от Центра до Хладокомбината на Ангарской - выйдут на линию 1 февраля. Миссию возьмут на себя автобусы № 012, следующие на Сортировку из микрорайона Академический через площадь 1905 года по улицам Бориса Ельцина, Челюскинцев, Стрелочников, Готвальда и Опалихинской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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