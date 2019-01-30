В Екатеринбурге обсудят будущее театров России

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-30T10:52:15+03:00

Пленарное заседание II Всероссийской лаборатории культурных проектов Culturalica пройдет под эгидой года театра в России

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Эксперты в области театрального искусства, продвижения и бизнеса обсудят в Екатеринбурге новые тренды государственной, региональной и муниципальной культурной политики.

Участники дискуссии ответят на ключевые вопросы отрасли – как привлечь нового зрителя, каким будет будущее культурных институций, какую роль сыграют в этом цифровые технологии, в чем заключаются критерии оценки деятельности, а также когда и какие новые форматы появятся в культурном пространстве.

Среди спикеров – художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков, генеральный директор Свердловского государственного академического театра драмы Алексей Бадаев, руководитель службы креативных направлений Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Инна Кремер, генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, директор Арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова и начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская.

- Театр в России находится на подъеме. Появляются новые труппы, форматы, а главное – театр меняет среду обитания. Он выходит на улицы, в лофты, на вокзалы, в подвалы. Это привлекает новую аудиторию. Театральное пространство в Екатеринбурге – одно из самых продвинутых. У нас есть некая свобода духа, свобода и полет мысли, вольность. И этому способствуют знаковые театральные фестивали и мероприятия российского масштаба, которые проходят в Екатеринбурге, - отметила Лариса Барыкина, музыкальный и театральный критик, председатель Экспертного совета по музыкальному театру Национальной театральной премии «Золотая Маска». В рамках пленарного заседания она выступит в качестве модератора.

Зарегистрироваться на II Всероссийскую лабораторию культурных проектов Culturalica можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU