Роспотребнадзор просит суд ликвидировать скандальную школьную столовую «Золушка»

СЕГОДНЯ 08:29 2019-01-30T08:35:25+03:00

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Екатеринбургский МУП «Золушка», занимающийся организацией школьного питания, снова в центре скандала. Только на этот раз предприятие обвиняют не в отравлении учеников, а в крупных долгах перед поставщиками.

В ходе одной из проверок выяснилось, что «Золушка» не заплатила ряду компаний более 20 миллионов рублей. Кроме того, МУП не может в полной мере расплатиться и со своими сотрудниками - у многих уже накопилось по пять месяцев неиспользованного отпуска.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора подало иск в Ленинский суд с требованием ликвидировать скандальный МУП. Как сообщается на сайте суда, заседание назначено на 14 февраля.

Из новостной ленты «Золушка» не выходит уже год. В апреле прошлого года из-за кишечной инфекции была закрыта школа № 85, которую обслуживает МУП. В феврале того же 2018-го на бухгалтера предприятия завели уголовное дело по статье «Мошенничество». А еще ранее сотрудницу «Золушки» уличили в раскладывании обеденных порций голыми руками.

ИСТОЧНИК KP.RU