Роспотребнадзор просит суд ликвидировать скандальную школьную столовую «Золушка»
Екатеринбургский МУП «Золушка», занимающийся организацией школьного питания, снова в центре скандала. Только на этот раз предприятие обвиняют не в отравлении учеников, а в крупных долгах перед поставщиками.
В ходе одной из проверок выяснилось, что «Золушка» не заплатила ряду компаний более 20 миллионов рублей. Кроме того, МУП не может в полной мере расплатиться и со своими сотрудниками - у многих уже накопилось по пять месяцев неиспользованного отпуска.
В связи с этим Управление Роспотребнадзора подало иск в Ленинский суд с требованием ликвидировать скандальный МУП. Как сообщается на сайте суда, заседание назначено на 14 февраля.
Из новостной ленты «Золушка» не выходит уже год. В апреле прошлого года из-за кишечной инфекции была закрыта школа № 85, которую обслуживает МУП. В феврале того же 2018-го на бухгалтера предприятия завели уголовное дело по статье «Мошенничество». А еще ранее сотрудницу «Золушки» уличили в раскладывании обеденных порций голыми руками.
ИСТОЧНИК KP.RU