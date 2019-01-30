На ЕКАДе улетел в кювет автобус футбольного клуба «Урал»
На Екатеринбургской кольцевой дороге сегодня ночью перевернулся автобус футбольного клуба «Урал». Пассажирский транспорт занесло и выбросило с проезжей части, где автобус рухнул в кювет на правый бок.
- По предварительным данным автобус якобы подрезала другая машина. В результате чего он съехал в кювет, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.
К счастью, пассажиров в момент аварии в салоне не было. Все в порядке и с водителем - он отделался испугом.
Вытаскивать автобус пришлось двумя специальными машинами. Покинуть место ДТП Hyundai смог своим ходом.
Напомним, игроки ФК «Урал» в данное время находятся на сборах на Кипре.
ИСТОЧНИК KP.RU