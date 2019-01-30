2019-01-30T07:47:18+03:00
Происшествия

На ЕКАДе улетел в кювет автобус футбольного клуба «Урал»

Hyundai занесло, после чего выбросило с проезжей части
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пассажиров в момент аварии в салоне не былоПассажиров в момент аварии в салоне не былоФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Екатеринбургской кольцевой дороге сегодня ночью перевернулся автобус футбольного клуба «Урал». Пассажирский транспорт занесло и выбросило с проезжей части, где автобус рухнул в кювет на правый бок.

- По предварительным данным автобус якобы подрезала другая машина. В результате чего он съехал в кювет, - сообщил пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

К счастью, пассажиров в момент аварии в салоне не было. Все в порядке и с водителем - он отделался испугом.

Вытаскивать автобус пришлось двумя специальными машинами. Покинуть место ДТП Hyundai смог своим ходом.

Напомним, игроки ФК «Урал» в данное время находятся на сборах на Кипре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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